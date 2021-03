Del Genio: ” Hysaj in difesa a sinistra, pessima decisione di Gattuso”

Durante “A Tutto Napoli” su Tele A, è stato chiesto a Paolo Del Genio un opinione sullo schieramento di Hysaj posizionato a sinistra per difendere.

Del Genio commenta la scelta di Gattuso, sullo schieramento di Hysaj a sinistra in difesa:

“Io lo avevo preannunciato che sarebbe stata una pessima decisione da parte di Gattuso quella di posizionare Hysaj a sinistra per difendere su Berardi. Tra l’altro non è di fatto una tecnica efficace per annullare l’andamento dell’avversario.

La presenza di Ghoulam ha fatto la differenza, il Napoli ha finalmente iniziato ad attaccare nel pieno delle sue possibilità, nonostante Hysaj faccia tanta fatica ad assecondare e se Ghoulam non fosse stato nuovamente pronto dall’inizio ci sarebbe stato comunque Mario Rui”.

