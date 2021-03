Allarme Covid – Il calcio rischia di nuovo lo stop, cresce la paura

Il Corriere dello Sport fa un’analisi generale dell’andamento della pandemia, secondo il giornale sarebbe nuovamente a rischio il proseguimento del campionato.

L’andamento della curva dei contagi preoccupa, è davvero il caso di fermare il campionato?

Roberto Perrone, nel suo editoriale dal titolo “Covid, il calcio rischia un nuovo stop“, ricorda che il 9 marzo del 2020 fu colpito anche il mondo del calcio dalla disastrosa pandemia, costringendo così a prendere la drastica decisione di sospendere il campionato, e proprio nello stesso periodo, ritorna la paura di un altro stop.

“Il paese è in crisi, i contagi proprio ieri hanno superato i 3 milioni, nel calcio nel frattempo si litiga, ognuno chiuso nella sua parrocchietta. Come sempre, però, per il momento si prosegue. A differenza di altri che non possono dire lo stesso”.

