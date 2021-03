Zazzaroni: “A breve le Nazionali, grande preoccupazione per Osimhen”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, incuriosito si domanda che atteggiamento adotteranno i tecnici delle squadre italiane in vista delle Nazionali.

Zazzaroni non nasconde la preoccupazione per un giocatore del Napoli, Osimhen:

“Il mio pensiero è rivolto maggiormente a calciatori come Osimhen, poiché ha già avuto modo di incrociare il virus, atteso da due trasferte africane; rivolgo attenzione anche ai giapponesi che dovranno volare in Mongolia, aggiungo anche i brasiliani che giocheranno in Colombia e gli argentini in Brasile”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ceccarini: “Scontato l’addio di Gattuso, per il futuro ADL pensa a due nomi”

Ghoulam carica la squadra, discorso ai compagni prima dell’allenamento

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa, scontro Trump-Biden su immigrazione al confine col Messico