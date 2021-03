Ghoulam carica la squadra, discorso ai compagni prima dell’allenamento

Ghoulam carica i compagni con un discorso prima dell’allenamento

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Faouzi Ghoulam ha caricato i compagni di squadra in vista dei prossimi impegni. “Siamo una squadra da scudetto ma lottiamo per il sesto e settimo posto, non è possibile”, queste le parole che il terzino azzurro ha pronunciato prima dell’allenamento di ieri a Castel Volturno. Ghoulam è uno dei leader dello spogliatoio azzurro, ha cercato si spronare i suoi compagni per il prosieguo della stagione.

