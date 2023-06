Ancora un record per Osimhen, l’annuncio della SSC Napoli

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è il protagonista di un altro record: proprio il club azzurro ha pubblicato una nota in merito a ciò.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha di recente battuto un record relativo al numero di gol siglati nel corso dell’ultima stagione di campionato.

La SSC Napoli riporta i dettagli in una nota sul proprio sito ufficiale:

“Victor Osimhen ha vinto la classifica dei cannonieri del campionato. L’attaccante del Napoli è diventato il primo giocatore africano della storia a raggiungere quota 26 reti in un singolo campionato di Serie A. Il record precedente era detenuto da Samuel Eto’o (21 reti nel 2010/11). Contestualmente, grazie alle reti realizzate quest’anno, Victor Osimhen è in assoluto il miglior marcatore africano nella storia della Serie A: 50 gol totali nella competizione, superato George Weah (46 reti). Victor Osimhen è uno dei soli quattro giocatori del Napoli capace di segnare almeno 26 gol in una singola stagione di Serie A, insieme a Edinson Cavani (26 nel 2010/11 e 29 nel 2012/13), Gonzalo Higuaín (36 nel 2015/16) e Dries Mertens (28 nel 2016/17). Victor Osimhen è il giocatore che ha segnato più volte la prima rete del match in questa stagione di Serie A (10). Una curiosità: dal 2000 ad oggi solo tre volte la squadra del miglior marcatore del campionato aveva vinto lo Scudetto, ossia la Juventus di Trezeguet nel 2002, il Milan di Shevchenko nel 2004 e l’Inter di Ibrahimovic nel 2009. Ma nessuno dei tre bomber ha raggiunto la quota di 26 reti di Osimhen.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gravina diserta Napoli e non segue alcuna motivazione

De Laurentiis attende Italiano, il tecnico chiederà a Commisso di liberarlo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Torino – Il primo colpo di mercato veste granata