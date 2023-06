Nuovo allenatore Napoli: si attende fumata bianca

Da Castel Volturno ancora nessuna nuova sul prossimo allenatore del Napoli

Sembra sfumare anche la pista Italiano. Il mancato tempestivo comunicato di ADL già ieri, lascia pensare non ci fosse accordo tra Il Napoli e l’allenatore nato a Karlsruhe.

I dubbi su quest’ultimo saranno definitivamente fugati domani, è stata indetta infatti una conferenza stampa nella quale Commisso, c’è da scommetterci, parlerà anche dell’esito (pare positivo), del colloquio con l’allenatore per il prosieguo almeno per un anno alla conduzione della Fiorentina.

È difficile immaginare Il presidente del Napoli non abbia già contrattualizzato il nuovo allenatore e manca una sola partita al termine della stagione. Come se non bastasse, tutti i nomi dei calciatori e dei tecnici che negli anni sono stati accostati al Napoli, spesso, non sono approdati. I due in lizza per la champions sono tra i pochissimi a non essere stati ancora nominati.

Attendiamo e.. si che potremmo finire dalle stelle alle stalle, in un attimo!

