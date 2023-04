Corriere della Sera – Juve accanita, Giuntoli è l’obiettivo numero uno! Interesse anche all’estero.

La Juventus è pronta a rifondare la società, difatti in estate sarà rivoluzione dopo quanto accaduto con i vertici societari. Uno dei pensieri principali riguarderebbe il ruolo del direttore sportivo, e nella lista bianconera sono stati individuati diversi profili interessanti. Al primo posto, come ormai risaputo, c’è il nome di Cristiano Giuntoli, colui che è stato capace di portare il Carpi dalla Serie D alla Serie A. E non solo, perché è stato in grado di ricostruire il Napoli, rendendola una squadra vincente e portandola allo Scudetto dopo ben 33 anni. Tuttavia, per occupare questo ruolo, la Juve ha puntato gli occhi anche all’estero, dove piacciono Andrea Berta dell’Atletico e Javier Ribalta del Marsiglia.

