Sky a Napoli intervista il padre del bambino con nome di Kvara

Intervistato a Napoli il padre del primo bambino chiamato col nome di battesimo di Kvara.

Armando Petroso, padre del primo bambino nato a Napoli col nome di Kvara, ha concesso un’intervista alla redazione di Sky Sport. Ecco quanto riportato dall’emittente satellitare:

Come mai questo amore per il georgiano?

“Abbiamo deciso di chiamare nostro figlio Khvicha in onore di Kvaratskhelia e logicamente per l’amore per il Napoli. Penso sia dovuto perchè la squadra entra nella storia dopo 33 anni, portandoci la gioia dello Scudetto. Poi siamo tifosissimi del Napoli, Kvaratskhelia è quello che reputo più talentuoso e penso sia giusto così”.