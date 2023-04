Napoli-Salernitana, si va verso lo spostamento a domenica

Napoli-Salernitana, quasi certo lo spostamento a domenica

Il caos attorno al giorno della disputa del match Scudetto tra Napoli e Salernitana sarebbe ormai vicino alla soluzione, visto che sembra ormai deciso lo spostamento della gara a domenica. Come riportato dalla redazione di Kiss Kiss Napoli la decisione sembra ormai presa, ma si attende l’ufficialità da parte del CAMS che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. L’orario scelto sarebbe quello delle 15:00, quindi non in contemporanea con Inter-Lazio a causa della questione legata ai diritti tv.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli il report allenamento in vista della Salernitana

UFFICIALE – Napoli-Salernitana affidata a Mercenaro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lorella Cuccarini, la sorpresa della figlia Chiara Capitta: “Potrei innamorami di un ragazzo così come di una ragazza”