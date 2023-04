Cesari ” Gatti colpo a Kvara: VAR non interviene, ma su Lobotka doveva giudicare l’arbitro”

Cesari, sul VAR e gli episodi accaduti in Juventus-Napoli

Graziano Cesari, ex arbitro, nel corso della trasmissione Mediaset ‘Pressing’, ha effettuato la sua consueta moviola anche per Juventus-Napoli:

Cesari:

“Non è stata una serata felice. E’ molto lontano e ostruito sul colpo di Gatti su Kvaratskhelia: si ferma solo perché è a terra. Il pugno di Gatti è chiuso e finisce sulla testa, ma vi invito a vedere anche il volto di Gatti ed è un colpo volontario e serve l’intervento del VAR Aureliano che invece non informa l’arbitro.

Lo stesso Aureliano cacciò Osimhen in un Napoli-Venezia, perché ora non interviene? Sul contatto Milik-Lobotka l’arbitro è lì e sta alzando il braccio per fischiare, poi fa correre ed il VAR lo richiama per annullarlo per fallo. Doveva giudicare l’arbitro che è ben posizionato. Milik prima di colpire il pallone va sul piede di Lobotka, siamo tutti d’accordo, ma l’intervento del VAR?

