Napoli, sfilata autobus con i calciatori rimandata: ecco a quando

L’edizione odierna del quotidiano ha anticipato che domenica, con moltissima probabilità, non assisteremo alla sfilata dell’autobus scoperto con a bordo la squadra del Napoli. Nella giornata di ieri, il presidente De Laurentiis, in collegamento da Ginevra, ha anticipato che la città sarà invasa da persone. Dunque, per motivi di ordine pubblico, almeno per il momento, sarà impossibile prevedere la presenza del bus con i calciatori per festeggiare, proprio come è accaduto a Capodichino. La sfilata per le strade della città, sicuramente sarà rimandata alla festa ufficiale.

