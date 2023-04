Scudetto Napoli, anche a Varese un volantino contro i festeggiamenti per la vittoria

A Varese un volantino contro i festeggiamenti dello Scudetto del Napoli

Il Napoli si avvicina sempre di più alla vittoria dello Scudetto, che porterà i tifosi azzurri a festeggiare non solo a Napoli ma anche in altre città italiane e non. Come però successo a Salerno, dove alcuni tifosi granata hanno dichiarato di non gradire i festeggiamenti partenopei, anche a Varese nella giornata di ieri è stato diffuso un volantino attraverso i social dove gli ultras della città lombarda hanno fatto intendere di non gradire. Ecco il contenuto del messaggio diffuso:

“Varese tifa Varese. Festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi. In particolar modo quelli del Napoli”.

