Mertens: si raffredda la pista Lazio, Dries aspetta ancora il Napoli

Sul belga persiste l’interessa dell’Anversa

Nel suo intervento a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, l’esperto di mercato Nicolò Schira riferisce le ultime sul futuro di Dries Mertens.

Queste le sue parole:

“Il giocatore sta attendendo il Napoli, ma ormai siamo quasi agli inizi di agosto. Bisogna ancora attendere un po’, i tempi, tuttavia, si stanno dilungando troppo e l’ipotesi Lazio potrebbe avanzare, poiché il calciatore si sta guardando intorno. Persiste anche l’interesse dell’Anversa. Tra Lotito e De Laurentiis c’è comunque un rapporto di amicizia, difficile che il primo possa fare uno sgarro al secondo. La Lazio, inoltre, ha molti calciatori in attacco, Mertens è un grande calciatore, ma è comunque completa nel reparto offensivo. Forse il belga non avrebbe così tanto spazio. Se Dries dovesse accettare, ricoprirebbe il ruolo di comprimario. La pista non è così calda come sembra”.

