Mertens-Lazio, interviene Lotito: “Non è stato mai contattato”

Claudio Lotito interviene sul presunto arrivo di Dries Mertens alla Lazio.

Dries Mertens è stato più volte accostato alla Lazio di Claudio Lotito. L’attaccante belga è senza contratto dal 30 giugno ed a quanto pare il suo futuro è sempre più incerto. Il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato una breve dichiarazione alò quotidiano Il Messaggero in cui afferma chiaramente che l’attaccante belga non sarebbe stato contattato in alcun modo dalla Società biancoceleste.

Poche parole che però non lascerebbero spazi a dubbi:

“Non ho mai contattato il belga e né gli ho offerto alcun contratto perché la nostra rosa non ne ha bisogno.”

