Solbakken dovrà operarsi alla spalla: potrebbe arrivare a Napoli a gennaio

Ola Solbakken dovrà operarsi alla spalla a causa di un infortunio, potrebbe inoltre essere a Napoli dal prossimo gennaio.

Ola Solbakken è stato recentemente conteso tra il Napoli e la Roma. Il club giallorosso però sembrerebbe aver rinunciato al giocatore; quest’ultimo inoltre avrebbe subito un infortunio alla spalla che si risolverà solo in seguito ad un operazione. Solbakken dunque potrebbe stare fermo per circa 3 mesi, a gennaio però potrebbe approdare al Napoli.

Il quotidiano Il Mattino fa il punto della situazione:

“Il Napoli ha fatto passi avanti decisivi per con il giocatore che a questo punto arriverà solo a gennaio a parametro zero. Il nnorvegese rappresenta un affare perché il suo accordo con il Bodo scade il 31 dicembre. Il club norvegese avrebbe voluto provare a monetizzare e cederlo subito, ma il problema alla spalla e il dilatarsi dei tempi di recupero hanno convinto il Napoli a rinviare l’intera operazione a gennaio, tanto più che sarebbe a costo zero. Sulle tracce di Solbakken si era messa prima la Roma, che negli ultimi giorni si era concentrata sulla chiusura dell’operazione Dybala.”

