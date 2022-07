Simeone vuole solo il Napoli, l’attaccante avrebbe rifiutato varie alternative

Tuttomercatoweb dichiara che Giovanni Simeone avrebbe rifiutato differenti destinazioni in quanto vorrebbe solo il Napoli.

Tuttomercatoweb si concentra sul calciomercato dell’Hellas Verona e riporta anche un retroscena su Giovanni Simeone. Secondo la testata giornalistica l’attaccante gialloblù avrebbe rifiutato diverse ipotesi di trasferimento in quanto la sua scelta sarebbe ricaduta sul Napoli fin dall’inizio.

“Per ora il Verona ha ceduto Casale alla Lazio, ma ha tanti altri calciatori in procinto di salutare. Caprari è praticamente un nuovo giocatore del Monza (tra oggi e domani visite mediche), Simeone vuole andare al Napoli e ha rifiutato un paio di destinazioni fra cui lo stesso Monza, per Barak c’è stato un abboccamento con i brianzoli ma non c’è stato accordo, ma è un altro gioiello sul mercato. Lazovic va verso l’Olympique Marsiglia (anche se per ora è bloccato), ma toccherà capire cosa farà con Ilic, valutato circa 20 milioni di euro.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Politano, la decisione dopo la visita del suo procuratore a Dimaro

De Laurentiis non si smuove: non preoccupano le proteste dei tifosi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La maggioranza si sfascia al Senato. Draghi oggi al Quirinale. La crisi nelle mani di Mattarella