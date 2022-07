Il Mattino – De Laurentiis non si smuove: non preoccupano le proteste dei tifosi.

Aurelio De Laurentiis, durante il ritiro di Dimaro, non si è mai esposto al pubblico. Il patron non è affatto preoccupato per il clima che si è creato attorno a lui. Con molta probabilità potrebbe approdare a Castel di Sangro dove i giocatori ricominceranno ad allenarsi tra due giorni.

