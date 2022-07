Solbakken-Napoli: si farà a gennaio, la Roma si defila

Ola Solbakken è vicino al Napoli ma il suo arrivo potrebbe slittare di qualche mese. Stando a quanti riportato da Sky Sport l’operazione si farà a scadenza di contratto, quindi a gennaio e non durante la sessione di mercato attualmente in corso. Il giocatore avrebbe dato al Napoli il suo impegno di massima ma ora serve formalizzare l’operazione. Nel frattempo la Roma si defila visto l’alto numero di attaccanti ancora in rosa e l’arrivo di Paulo Dybala.