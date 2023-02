Eintracht-Napoli, Di Lorenzo: “Bene la vittoria, ma non è ancora fatta”

Le parole di Giovanni Di Lorenzo, autore del gol del 2-0

Il Napoli espugna il Deutsche Bank Park di Francoforte battendo l’Eintracht per 2-0 nella gara di adnata degli ottavi di finale di Champions League. Il capitano dei partenopei Giovanni Di Lorenzo ha commentato la gara ai micorofoni di SportMediaset.

Queste le sue parole:

“Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, l’Eintracht è una squadra molto fisica e sapevamo di dover fare attenzione alle loro ripartenze, all’inizio eravamo contratti ma pii siamo venuti fuori. Sono giocate che priviamo in allenamento, siamo contenti per la vittoria e quando sarà penseremo al ritorno. Se siamo già ai quarti? No, in Europa le partite vanno sempre giocate”.

Fonte foto: Instagram @dilorenzo22

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Triplice fischio a Francoforte: 2-0 del Napoli sull’Eintracht

Eintracht-Napoli, Spalletti: “Qualificazione ancora in bilico, ci vuole umiltà”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici