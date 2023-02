Eintracht-Napoli, Spalletti: “Qualificazione ancora in bilico, ci vuole umiltà”

Le parole di Spalletti dopo il fischio finale di Eintracht-Napoli

Il Napoli espugna il Deutsche Bank Park di Francoforte battendo l’Eintracht per 2-0 nella gara di adnata degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti ha commentato la gara ai micorofoni di SportMediaset.

Queste le sue parole:

“Soddistatto della prestazione, la squadra ha portato la partita dove volevamo, non c’è niente da dire. Fatta una grande partita, potevamo fare anche un gol in più ma va bene così, vanno fatti i compliementi ai ragazzi. Qualificazione ai quarti? Sempre 50-50, va giocato il ritorno, ci vuole il massimo dell’umiltà, la presunzaione può diventare un nemico pericoloso.

Sono contentissimo anche se non sorrido, ci dicono che forse giochiamo bene solo in Italia…e invece stasera sono gli altri che sembrava giocassero all’italiana. Era pericoloso fargli comandare il gioco, loro vanno a coprire quegli spazi che nel 4-3-3 si svuotano. La squadra ha fatto bene a non dargli mai il pallino del gioco, l’aggressione sulla palla persa è stata pensata proprio per non farli riordinare in campo, l’abbiamo fatto bene”.

