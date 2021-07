Calciomercato: sondaggio del Napoli per Mathias Olivera, il Getafe chiede oltre 15 milioni

Il Napoli è interessato a Mathias Olivera, terzino uruguaiano di 23 anni attualmente in forza al Getafe, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Stando a quanto si legge il club di De Laurentiis segue da diverso tempo il giocatore, ma la richiesta degli spagnoli è alta, oltre 15 milioni di euro. Un prezzo elevato per le casse azzurre. Il terzino nell’ultima stagione ha disputato 30 partite da titolare in Liga su 31 giocate.