Il Napoli si gode Di Lorenzo: ha dimostrato di essere un giocatore completo

Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli, ha dimostrato di avere grandi qualità tecniche nel corso degli campionato europeo.

Giovanni Di Lorenzo ha disputato un bellissimo europeo. Il difensore del Napoli ha avuto modo di confrontarsi con giocatori importanti nel corso di tale competizione, ma è sempre riuscito ad evitare eventuali situazioni pericolose. Di Lorenzo è stato sicuramente uno dei maggiori protagonisti che è sceso in campo con la Nazionale italiana. Il Corriere dello Sport ha stilato i voti definitivi per ogni giocatore azzurro, e Giovanni Di Lorenzo si è meritato un netto 8,5.

Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“È entrato dopo l’intervallo con la Turchia per l’infortunio di Florenzi e non è più uscito, diventando un punto fermo della difesa. Solidità, contrasto, attenzione in marcatura e persino progressioni esaltanti, come nei supplementari con l’Austria. Da Ferran Torres a Mount e Sterling, passando per Doku: gli sono capitati gli attaccanti più scomodi e pericolosi, dimostrando completezza di repertorio. Professionista esemplare, in crescita esponenziale: nel 2016/17 giocava in Lega Pro con il Matera. L’Empoli lo ha lanciato, il Napoli se lo gode. A 28 anni è il talento germogliato in provincia.”

