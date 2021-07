Napoli, l’agente di Hysaj: “Abbiamo spinto per il rinnovo senza successo”

Mario Giufredi, agente di Elseid Hysaj, ha rivelato un retroscena relativo al rapporto tra il giocatore ed il Napoli.

L’agente di Elseid Hysaj Mario Giuffredi è intervenuto nella trasmissione Goal Show, in onda su Piuenne. L’agente ha dichiarato che sia lui sia il difensore albanese avrebbero voluto il rinnovo con il Napoli ed hanno cercato di ottenerlo per più di due anni.

“Non è stato possibile rinnovare con il Napoli. Abbiamo spinto per questa strada per due anni e mezzo, ma senza riuscirci, forse anche a causa del Covid. Comunque sia credevamo di poter trovare qualcosa di importante dal punto di vista tecnico ed economico. La Lazio infatti è una squadra con valori simili al Napoli e siamo soddisfatti anche per quanto riguarda il fattore economico. Capisco De Laurentiis anche perché il Covid ha portato dei danni. Poi sono convinto che Hysaj vale molto e se ne accorgeranno quando in campo non ci sarà. Elseid sarà un giocatore della Lazio per i prossimi cinque anni.”

