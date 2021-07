Ritiro Napoli: ecco come prenotarsi ad allenamenti, eventi e gare amichevoli

La SSC Napoli ha pubblicato tutti i dettagli sul ritiro della squadra a Dimaro.

Manca sempre meno per il primo ritiro estivo del Napoli: destinazione Dimaro Folgarida. Gli azzurri avranno l’occasione di allenarsi lì per dieci giorni, ma non solo: parteciperanno anche ad eventi ed infine disputeranno due gare amichevoli. Nonostante il periodo ancora caratterizzato dalla pandemia, i tifosi partenopei avranno modo ad assistere a tutte queste occasioni. Le precauzioni ovviamente non mancheranno.

Attraverso il proprio sito ufficiale la SSC Napoli ha spiegato tutti i passaggi che i tifosi dovranno effettuare per prenotarsi agli eventi a cui parteciperà la squadra. Solo così avranno modo di prenderne parte e trascorrere una giornata con i loro idoli.

🎫 Calendario allenamenti, eventi e modalità di accesso per i tifosi azzurri a Dimaro. 👉 https://t.co/ry5sTk2jFr 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/41FTNXYFB7 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 13, 2021

