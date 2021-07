Calciomercato, interesse dell’Everton per Koulibaly: l’offerta del club

Dall’Inghilterra arriva la notizia di un interesse dell’Everton per Kalidou Koulibaly.

Il Daily Mail, noto giornale inglese, riporta un’interesse per Kalidou Koulibaly da parte dell’Everton. Il club inglese è attualmente allenato da Rafa Benitez vecchia conoscenza del Napoli ed anche del difensore senegalese. Avendo allenato il club azzurro, Benitez conosce bene le qualità di Kalidou Koulibaly. Sempre secondo il quotidiano inglese la squadra è disposta ad offrire tra i 35 ed i 40 milioni per il giocatore, tuttavia il Napoli non sembra disposto a scendere sotto i 60 milioni.

