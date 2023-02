La sblocca Osimhen! 1-0 per gli azzurri dopo i primi 45 minuti

Victor Osimhen sblocca Eintracht-Napoli nel finale di primo tempo

Gara imballata per la prima mezzora, al 35′ gli azzurri azzurri sfiorano il vantaggio con Lozano che prende in pieno il palo, sul rimapallo si avventa osimhen che viene steso in area. Dal dischetto al 36′ si presenta Kvaratskhelia che si fa ipnotizzare da Trapp facendosi parare il rigore. Poco dopo Lobotka recupera palla a centrocampo e lancia lozano in profondità, tocco in area per Osimhen che insacca sotto misura, è 1-0 al 40′. Gli azzurri troverebbero il raddoppio su un’azione fotocopia del gol ma il nigerino è in offside.

