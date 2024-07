Tuttosport – Buongiorno ha deciso, vuole il Napoli: parlerà con il Torino

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla volontà di Alessandro Buongiorno. Il difensore, dopo l’uscita dagli Europei con l’Italia, è pronto a far valere la sua parola con il Torino:

“Il difensore ha già da tempo scelto di arrivare alla corte di Antonio Conte che l’ha praticamente persuaso con parole da vero leader dette proprio a Buongiorno in un incontro avvenuto a Torino qualche settimana fa. Adesso il calciatore parlerà sia con il nuovo allenatore granata Vanoli che con Cairo ai quali dirà apertamente di voler giocare con la maglia del Napoli.

Il Torino, per adesso, non intende aprire ad aventuali contropartite messe sul piatto da De Laurentiis. In questi primi giorni della settimana Buongiorno parlerà al telefono con Vanoli, dopo lo scambio di messaggi tra i due quando Alessandro era ancora in Germania. In ballo anche un summit chiave con Cairo, di persona a Milano o in videochiamata: dipenderà dagli impegni del presidente. Cairo e Buongiorno hanno un buon rapporto e ora valuteranno insieme come gestire gli assalti del Napoli, già si sa”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

