Eintracht-Napoli, Glasner: “Sconfitta meritata, non parlate di sfortuna. Commessi troppi errori”

Eintracht-Napoli, le parole di Glasner al termine della partita

Al termine della gara che ha visto il Napoli battere l’Eintracht Francoforte per 2-0, l’allenatore della squadra di casa Oliver Glasner ha commentato in sala stampa quanto visto in campo. Ecco quanto dichiarato:

“Siamo delusi, ma è meritata la sconfitta. L’avvio era promettente, ma le occasioni create non hanno dato i loro frutti. Abbiamo commesso tanti errori, tanti calci d’angolo concessi, l’errore sul rigore, abbiamo perso palla sull’1-0, quasi prendiamo il raddoppio. Quello è stato il momento del Napoli e noi abbiamo perso autostima. Poi con l’espulsione di Kolo Muani c’è stato un ulteriore abbassamento dell’attenzione. Hanno aspettato le loro occasioni, due o tre chance ottime, una di quelle sono state sfruttate. Tutto meritato ma siamo a metà. Non arriviamo come turisti con le bandiere bianche al Maradona. Sarà una gara difficile, perché con un gol possiamo portare l’inerzia del nostro lato. Ci proveremo con tutte le forze. Il Napoli ha perso due partite in dieci mesi, ha classe e qualità. Abbiamo giocato 15-20 minuti, ma è troppo poco. Anche questo dobbiamo dire che, con i nostri errori, rafforzi l’avversario. Come è successo con il Darmstadt in Coppa. Sono dettagli che ti pesano con uno squadrone come il Napoli, vieni punito con questa velocità“.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Eintracht-Napoli, Di Lorenzo: “Bene la vittoria, ma non è ancora fatta”

Eintracht-Napoli, Spalletti: “Qualificazione ancora in bilico, ci vuole umiltà”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La premier Meloni in Ucraina, il reportage e il podcast dell’inviata ANSA