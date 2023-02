Eintracht-Napoli, Zielinski: “Qualificazione? Con un paio di gol in più potevamo chiuderla già stasera”

Le parole di Piotr Zielinski dopo il fischio finale di Eintracht-Napoli

Il Napoli espugna il Deutsche Bank Park di Francoforte battendo l’Eintracht per 2-0 nella gara di adnata degli ottavi di finale di Champions League. Il centrocampista dei partenopei Piotr Zielinski ha commentato la gara ai micorofoni di SportMediaset.

Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto il nostro gioco, l’Eintracht stava dietro e non ci lasciava spazio, poi dopo la prima mezzora siamo usciti fuori e abbiamo controllato la partita. Rigore sbagliato da Kvara? I rigori si possono sbagliare, potevamo fare altri 2 gol e chiudere il discorso qualificazione, invece dovremo prepararci per il ritorno a Napoli. Tutti gli allenatori che hi avuto a Napoli sono bravi, con Spalletti stiamo facendo qualcosa in più e possiamo prenderci qualche soddisfazione”.

Fonte foto: Instagram @zielu_94

