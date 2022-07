Il Mattino – De Laurentiis: “Non vendo il Napoli, ho già rifiutato un miliardo di dollari”.

L’edizione odierna nel quotidiano titola così: “De laurentiis: ‘Non vendo il Napoli, ho già rinunciato un miliardo di dollari”. Dunque il patron azzurro ha smentito tutte le voci in riferimento all’ipotetica vendita del club. ADL non ha alcuna intenzione di vendere il Napoli e non c’è alcuna trattativa in corso.

