Palmieri, Napoli: nei prossimi giorni incontro con gli intermediari

Emerson Palmieri è il nome per il dopo Ghoulam

l’interesse del Napoli per Palmieri è riportato dal Corriere del Mezzogiorno

Emerson Palmieri pare essere il nome scelto dal Napoli per il dopo Ghoulam. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta di un presunto incontro, che pare avrà luogo nella giornata di giovedì, tra la società azzurra e degli intermediari per discutere del trasferimento del giocatore in maglia azzurra. Il quotidiano aggiunge che la formula gradita al Napoli sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.

