De Rossi: “Ci sono tanti allenatori bravi a cui non davo due Lire, come Inzaghi e Gattuso”

Le parole di De Rossi

Dopo aver ritirato il “Premio Calabrese”, l’ex Roma Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riporato:

“Ci sono tanti allenatori bravi a cui non avrei dato una lira. Ad esempio non pensavo che Simone Inzaghi potesse diventare così bravo. Lo stesso per Gattuso”.

Che sta facendo in questo momento?

“Sono in attesa di sapere quando potrò iniziare a fare il corso. Lavoro con lo staff che ho creato e cerchiamo di entrare in sintonia. Guardiamo le partite perché non possiamo girare per i ritiri. Ci confrontiamo e cerchiamo di entrare sulla stessa lunghezza d’onda per cominciare al meglio”.

Pirlo allenatore Juve?

“Lui è stato un fenomeno da calciatore. Ha una visione diversa del calcio rispetto agli altri. E’ un inizio pesante da un punto di vista della pressione, perché la Juve richiede un livello alto e vuole anche i risultati. Ma se volevano uno con le idee chiare hanno scelto la persona giusta. E’ uno che ha gli attributi. Se cercavano uno che si prendesse una responsabilità del genere in una piazza come quella hanno trovato quello giusto”.

