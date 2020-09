Cobolli Gigli: “Sarri? Non ho simpatia per lui, speriamo di dimenticarlo presto”

Cobolli Gigli su Sarri

In una lunga intervista ai microfoni di Tmw, l’ex presidente della Juventus non ha perso l’occasione per attaccare Maurizio Sarri. Ecco quanto dichiarato:

“Di Sarri non ho grande simpatia umana, e spero che tra qualche anno ci si dimentichi della stagione in cui è stato allenatore della Juventus. Guardiamo avanti con Pirlo, e Tudor ad affiancarlo: da tifoso, però, dico che non ha molto tempo disponibile purtroppo. I tifosi juventini hanno la bocca amara per la Champions e, nel limite delle possibilità, servirà una squadra in grado di fare una bella figura in Champions, oppure anche Pirlo agli occhi del tifo perderà un po’ di credibilità. Il suo stipendio non aggrava di troppo i costi, anche se è normale essendo un esordiente ma non penso sia stato chiamato per questo. Credo comunque che i tempi siano stretti”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Rossi: “Ci sono tanti allenatori bravi a cui non davo due Lire, come Inzaghi e Gattuso”

ADL, la risposta a Caldoro: “Quando era lui il presidente ha fatto poco”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vasco Rossi, la dedica alla moglie Laura per suo compleanno: “Ho capito che era perfetta per me”