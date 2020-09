ADL, la risposta a Caldoro: “Quando era lui il presidente ha fatto poco”

ADL risponde a Caldoro

Non si è fatta attendere la risposta di ADL a Stefano Caldoro, che l’aveva accusato di dare il suo appoggio a De Luca apostrofandolo come juventino. Il presidente del club azzurro, ha così risposto attraverso il suo account ufficiale Twitter:

“Caro Caldoro, è con una certa tenerezza che leggo le tue recenti dichiarazioni, dove mi hai chiesto di non aiutare lo juventino e Comunista De Luca, di cui io sono amico dal 1994. Le tue sterzate non hanno senso per un candidato che ha già perso la battaglia elettorale. Inoltre, quando sei stato Presidente della Campania, hai fatto ben poco. Mi dici che devo comprare i giocatori. Certamente non sai che abbiamo acquistato Osimehn per 70 mln più 10 di bonus. Per non parlare dei giocatori arrivati a gennaio. Ma tu sei troppo impegnato a non farti doppiare da De Luca. Caro Caldoro, in bocca al lupo!”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, nuovo infortunio per Kevin Malcuit

Caldoro a De Laurentiis: “Non aiutare De Luca, è juventino”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il principe Harry rimborsa costi rinnovo residenza in Gb