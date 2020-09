Caldoro a De Laurentiis: “Non aiutare De Luca, è juventino”

Caldoro, messaggio a De Laurentiis

Stefano Caldoro, canfidato alla presidenza della Regione Campania, è entrato in clima elettorale. Come riportato dal Corriere Del Mezzogiorno, da rilasciato alcune dichiarazioni che chiamano in causa Adl. Ecco quanto dichiarato:

“De Laurentiis fa sponda a De Luca? Piuttosto compri i giocatori. Da tifoso spero che compri giocatori per vincere, invece di chiedere soldi alla Regione. Noi vogliamo la vittoria del Napoli, non di un vecchio comunista e juventino”.

