Napoli, nuovo infortunio per Kevin Malcuit

Kevin Malcuit infortunato

Come riportato dal Corriere Dello Sport, il Napoli è ritornato quest’oggi ad allenarsi. Nel corso della seduta odierna, ha lasciato anzitempo il terreno di gioco Kevin Malcuit. Per il terzino francese si tratterebbe di una contusione alla gamba, che comunque verra verificata nei prossimi giorni. Malcuit, reduce da un grave infortunio al ginocchio, sarà sottoposto ad esami strumentali per verificare le sue condizioni.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caldoro a De Laurentiis: “Non aiutare De Luca, è juventino”

Calciomercato – Dal Belgio l’erede di Koulibaly: Napoli su Jason Denayer del Lione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Khashoggi: Onu, verdetto senza legittimità legale o morale