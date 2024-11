La Gazzetta dello Sport – Bagni: “La sconfitta contro l’Atalanta non rappresenta un allarme”

Il doppio ex della sfida di domenica, fra Inter e Napoli, Salvatore Bagni, ha rilasciato un’intervista per il quotidiano: “Bella, intensa, viva, incerta, equilibrata. In cui forse l’Inter potrà portarsi appresso le tossine della Champions e il Napoli le lezioni di Conte dopo la sconfitta con l’Atalanta, che però non lascerà traccia. Finita una gara ne comincia un’altra.

Conte ha avuto la possibilità di entrare nella testa dei suoi calciatori subito, sin dopo il 3-0 di Verona alla prima giornata, a maggior ragione lo farà adesso, dopo lo 0-3 con l’Atalanta. Conte sta facendo un lavoro straordinario, ha restituito a ogni calciatore la certezza di poter essere protagonista, una domenica sbagliata non modifica il giudizio. Aggiungo, aver perso contro l’Atalanta, una delle espressioni più alte di calcio per ciò che dà Gasperini, non rappresenta un allarme”.

