Corriere dello Sport – Rinnovo Kvara? Offerta prestigiosa del Napoli, ma la domanda anche di più. Il giocatore ha chiesto l’inserimento di una clausola

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il giorno dopo la gara con il Milan, il ds del Napoli, Giovanni Manna, si fermò a discutere del futuro del georgiano con il suo agente Mamuka Jugeli: “Offerta prestigiosa fino al 2029, domanda anche di più; una distanza non ancora colmata, la richiesta del giocatore d’inserire una clausola rescissoria da 80 milioni che non ha trovato riscontri e una trattativa da concludere in attesa di risposta”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli ha il sesto attacco più proficuo del campionato: il dato

Inchiesta Manolas, Fulgeri: “Siamo sereni, De Laurentiis deporrà”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”