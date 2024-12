Totino-Napoli, Vanoli: “Risultato negativo, ma sono contento della prestazione”

Torino-Napoli, le parole di Vanoli

Al termine della sfida tra Torino e Napoli, che ha visto gli azzurri imporsi 1-0, ai microfoni di DAZN è intervenuto Paolo Vanoli che ha commentato la sconfitta dei padroni di casa. Ecco quanto dichiarato:

“Sono contento della prestazione e non del risultato, volevamo fare questo tipo di partita. Bisogna avere più voglia, nel secondo tempo abbiamo gestito meglio la palla ma non abbiamo trovato il guizzo. C’è mancato questo piccolo particolare, bravi anche quelli che sono subentrati. Il Napoli è una squadra forte, le occasioni più grosse le ha avute quando abbiamo cambiato e siamo passati a 4 ma in quel momento era giusto provare a pareggiarla. Il fiuto del gol un attaccante ce l’ha, ci sono tante cose sono da migliorare, anche i centrocampisti possono migliorare sulla seconda palla, sono cose in cui possiamo migliorare. Quando fai queste prestazioni sai chi hai di fronte, che è una squadra importante e si merita il primato in classifica, sai che è completa, quando fai l’allenatore cerchi sempre di migliorare, secondo me stasera potevamo fare di più nonostante i ragazzi abbiano dato tutto”.

