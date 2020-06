Coronavirus, focolaio di Mondragone (CE): De Luca pronto a mandare l’Esercito

Coronavirus, focolaio di Mondragone: il Governatore della Campania De Luca pronto a mandare l’Esercito

Coronavirus – Il nuovo focolaio che si è “acceso” a Mondragone in provincia di Caserta continua a crescere, tant’è che sono saliti a 49 i casi di persone infette nella comunità bulgara, rea di non aver rispettato il lockdown imposto dalla Regione nei precedenti mesi. Per questo motivo, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, è esplosa la rabbia del sindaco.

Per far fronte a questa nuova drammatica situazione, come accaduto nel pieno dell’emergenza, Vincenzo De Luca è pronto a schierare l’esercito. Il Governatore della Campania ha fatto sapere che ha già avviato i contatti con il Ministero dell’Interno. Ecco il suo messaggio su Facebook:

“Questa mattina ho avuto un colloquio con il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in relazione alla zona rossa istituita negli ex palazzi Cirio di Mondragone. Ho chiesto l’invio urgente di un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per garantire il controllo rigoroso del territorio. Il Ministro ha annunciato l’arrivo di un contingente dell’Esercito”.

