Kalidou Koulibaly, il Liverpool si ritira: adesso è difficile una partenza da Napoli

Kalidou Koulibaly è ritornato sui suoi altissimi livelli. Adesso è difficile una partenza da Napoli

Nelle ultime partite disputate, Kalidou Koulibaly ha raggiunto di nuovo un altissimo livello sia sotto il profilo tattico che atletico; Kalidou sembra essere ritornato la montagna insormontabile di quale tempo fa. Evidentemente, la cura Gattuso sta sortendo effetti anche su di lui tant’è che il Presidente De Laurentiis non intende per niente smuoversi dai 100 milioni di euro per il cartellino del difensore. Proprio per questo, secondo il Daily Express, il Liverpool di Klopp ha fatto un passo indietro nella corsa al difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, considerato troppo costoso.

