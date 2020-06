Francesco Totti perde il Rolex e lascia il numero di telefono sui social

Francesco Totti: “Sono molto legato a quell’orologio”

Ecco l’appello di Francesco Totti sui social: “Ragazzi, ho perso un orologio a cui ero molto legato e con il quale ho condiviso tutta la mia carriera. Mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo! So che è quasi impossibile ma tentar non nuoce…Si tratta di un Daytona acciaio con quadrante bianco e nel cinturino due placchette con la lettera C (Cristian e Chanel). Vi ringrazio in anticipo… Vi lascio un recapito: 3488888940. P. S. Verrò io di persona a prenderlo”.

