Le pagelle di Torino-Napoli

• Meret 6: praticamente spettatore non pagante. Mai messo seriamente in difficoltà, si vocifera che non si sia manco fatto la doccia a fine partita. Era fresco e profumato come all’ingresso

• Di Lorenzo 6,5: padrone inpareggiabile della difesa, si è preso pure il “lusso” di sbagliare un tiro a porta con il suo bel capoccione riccioluto

• Rrahmani 6+ : ottimo col compagno di reparto e capitano della squadra, ha saputo anche da solista dimostrare massima attenzione sui movimenti avversari. Cane da presa Mode On

• Buongiorno 6,5: operazione nostalgia canaglia in agguato ma mai manifesta, l’implacabile mastino della difesa non sfigura, al contrario di me, con addosso un paio di pantaloni in pelle attillatissimi

• Olivera 6,5: modellato come la plastilina Didò da Conte, si vede negare dal portiere granata la gioia di un gol ma ciò non toglie che la prestazione odierna è l’ennesima conferma del suo momento più che positivo

• Anguissa 7: latifondista del centrocampo, piglia letteralmente a treccinate gli avversari

• Lobotka 7: intitolargli l’Istituto superiore per Geometri pare il minimo. Nell’ambiente si vocifera che dorma ormai senza metro accanto, perché il metro è lui!

• McTominay 8: prestazione di alto livello e gol partita. È il caso di dire Better call Scott

• Politano 6+ : corre, corre, si spende tanto e sarebbe bello poterlo vedere finalizzare tanto sfiacchimento

• Lukaku 6,5: se quel colpo di tacco gli fosse riuscito, a quest’ora potremmo parlare di una roba altamente extrasensoriale, tipo mangiare un rutelluccio intero di salsiccia e friarielli. Buona prestazione, serve solo continuità

• Kvaratskhelia 6: oggi decisamente in forma ma purtroppo senza concreta finalizzazione. Ritenta Kvì, sarai sicuramente più fortunato

• Neves e Simeone 6: tentano direttamente il colpaccio in porta ma il primo segna in fuorigioco e il secondo si vede negare la gioia del gol dal portierone Milinkovic-Savic

Conte 7+ : tenere la squadra fino alla fine sullo 0-1 è impresa da fini strateghi. Partita dopo partita, 3 punti alla volta. Come il panettone (tanto è pure periodo): piano piano, buono buono

FNS