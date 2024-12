Corriere dello Sport – Kvara ha risposto sul campo: azzerate le polemiche inutili della settimana

Khvicha Kvaratskhelia ha fatto l’assist decisivo per la vittoria. Il giornalista Pasquale Salvione, ha esaltato la gara del Napoli, in particolar modo del georgiano, nel suo editoriale: “E’ difficile fare a meno di questo Kvaratskhelia, sul campo ha risposto a tutte le polemiche inutili e stucchevoli della settimana. Non può essere condizionato dall’attesa del rinnovo del contratto un calciatore che si schiera con il suo popolo per la libertà della Georgia. In questa squadra e in questo Napoli è coinvolto totalmente, ha voglia di incidere e fare la differenza. L’allenatore punta su di lui, i compagni lo cercano, gli avversari lo temono: anche a Torino ha regalato l’assist vincente (da quando è arrivato in A è a 19)”.

