Corriere della Sera – Gara solida e squadra organizzatissima: nono clean sheet per Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla vittoria del Napoli in casa del Torino: “Il Napoli continua la sua corsa di testa. Passa anche nella Torino granata, in perfetto stile Antonio Conte, uno a cui la pressione in generale fa il solletico”. Con i granata poi: “Gara solida, squadra organizzatissima, idee sempre chiare e grande serenità e concretezza nel gestire in ogni fase il vantaggio più risicato. Quella di ieri è la quinta vittoria azzurra con il minimo scarto, nono clean sheet in 14 gare di campionato”.

