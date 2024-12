Corriere dello Sport – McTominay fa impazzire tutti: “È come un supereroe arrivato da lontano”

L’edizione odierna del quotidiano, evidenzia il talento di Scott McTominay, dopo essere stato grande protagonista della vittoria contro il Torino.

“È come un supereroe arrivato da lontano. Alto, biondo, praticamente senza difetti. Scott McTominay ha la capacità di ingigantire, giorno dopo giorno, l’affetto e la stima dei tifosi napoletani nei suoi confronti. Non solo, pure quello dei suoi compagni. Non parlerà ancora italiano, ma si fa capire”. McTominay “nell’unico tiro in porta della sua partita, l’azzurro aveva il 6% di chance di far gol per come era posizionato, per come si trovavano i due difensori davanti e per la porzione di porta che copriva Milinkovic”.

