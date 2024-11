La Gazzetta dello Sport – McTominay è un super affare: “Nessuno come lui! Divora chilometri”

L’edizione odierna del quotidiano, ha elogiato Scott McTominay. L’azzurro ha colpito per la sua prestanza fisica, nessuno come lui: “Quanti siano otto chilometri e 17 metri McTominay lo sa bene, li divora mediamente, come un maratoneta domenicale che se ne va di passo lungo per campi: dal Maradona in su c’è lui che fa da guida, quasi da apripista, perché alle sue spalle c’è ancora tanto e tanto Napoli che sgomita o sbuffa, per esempio Anguissa, diventato dominante, indispensabile.

McTominay è il leader della «distanza media corsa», uno delle decine di curiosità statistiche che servono per fare una radiografia del rendimento di singoli e club: alle sue spalle, neanche staccatissimo, c’è il laziale Rovella (7,991), ma poi sempre in zona podio, e neppure lontano, spunta Stanislav Lobotka ( 7,213), che non è solo un gran genio del palleggio ma sa inventare e pedalare”.

