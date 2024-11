Napoli, difficoltà per Lukaku a recuperare la giusta condizione fisica

Napoli, Lukaku alla ricerca della forma migliore

Dopo l’ottimo approccio di Romelu Lukaku nella sua nuova avventura al Napoli, il belga sembra essere comunque indietro di condizione. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centravanti azzurro sta faticando e non poco a raggiungere la forma fisica giusta per rendere al meglio. Ecco quanto riporta la rosea oggi in edciola:

“Romelu Lukaku può essere un problema in casa Napoli. Perché il calciatore belga che non ha svolto il lavoro in estate ora può essere un vero problema per il Napoli considerando che stanno aumentano le difficoltà sue per ritrovare la forma fisica perfetta e questo crea problemi negli ultimi 20 metri. Ma è possibile anche che la questione sia collettivo, di squadra. Di automatismi offensivi non ancora mandati a memoria”.

