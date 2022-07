Addio Mertens: i tifosi chiedono il saluto, non il silenzio”

I tifosi chiedono di fare chiarezza sul futuro di Dries Mertens

Sulla prima pagina de Il Mattino si parla di Dries Mertens, da due giorni svincolato. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Ciro” è svincolato e si guarda intorno per trovare una nuova sistemazione, o meglio, i suoi agenti sono al lavoro per valutare altre idee in caso di rottura definitiva con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Intanto i tifosi sui social chiedono a gran voce almeno la possibilità di salutare il proprio idolo se non dovessero esserci gli estremi per giocare ancora in maglia azzurra. Meglio il saluto che il silenzio”