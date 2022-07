Mertens aspetterà ancora il Napoli, il belga vorrebbe restare

Mertens aspetta il Napoli

Dries Mertens è da oggi un giocatore ufficialmente svincolato, ma il belga sta aspettando una mossa del Napoli per prolungare la sua avventura in azzurro. Come riportato dalla redazione di Kiss Kiss Napoli, Dries al momento è in vacanza ma non ha ancora avuto contatti con altri club. L’azzurro non ha gradito l’immobilità del Napoli, che dopo una prima proposta non ha mai dato l’accelerata decisiva per trovare un accordo. Uno spiraglio c’è ancora, ma non sarà semplice.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Deulofeu al Napoli, pista sempre viva, si attende la cessione di Ounas

Calciomercato Napoli, ad un passo la cessione di Luperto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Stampa e Palazzo: Draghi blinda il governo, tensioni nel M5s